LIVN: LivaNova PLC
54.93 USD 0.50 (0.90%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LIVN за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.52, а максимальная — 55.91.
Следите за динамикой LivaNova PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LIVN
Дневной диапазон
54.52 55.91
Годовой диапазон
32.48 58.91
- Предыдущее закрытие
- 55.43
- Open
- 55.60
- Bid
- 54.93
- Ask
- 55.23
- Low
- 54.52
- High
- 55.91
- Объем
- 1.686 K
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- -1.81%
- 6-месячное изменение
- 40.56%
- Годовое изменение
- 5.92%
