货币 / LIVN
LIVN: LivaNova PLC
54.97 USD 0.04 (0.07%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LIVN汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点54.65和高点55.73进行交易。
关注LivaNova PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LIVN新闻
- LivaNova at Baird Global Healthcare Conference: Strategic Growth Insights
- LivaNova PLC (LIVN) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- LivaNova stock hits 52-week high at 57.52 USD
- LivaNova appoints Don Zurbay to board of directors
- Barclays raises Livanova stock price target to $58 from $55
- Earnings call transcript: LivaNova Q2 2025 sees earnings beat, stock surges
- LivaNova’s Essenz perfusion system launches in China
- Nyxoah Secures FDA Clearance for Genio System to Treat Sleep Apnea
- Goldman Sachs raises Livanova stock price target to $168 on strong 2Q25
- Livanova stock price target raised to $65 from $55 at Mizuho
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- LivaNova (LIVN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- LivaNova results exceed second-quarter expectations
- LivaNova PLC earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Avanos Medical (AVNS) Misses Q2 Earnings Estimates
- LivaNova: The Sell-Off Is Excessive Here (NASDAQ:LIVN)
- KeyBanc reiterates Inspire Medical Systems stock rating at overweight
- LivaNova Shareholders Approve New Incentive Plans
- LivaNova at Jefferies Conference: Strategic Growth and Challenges
- LivaNova reports positive VNS Therapy study results for epilepsy
- VNS therapy shows sustained seizure reduction in study
- LivaNova seeks Medicare coverage reconsideration for VNS Therapy
- Wolfe Research lifts Livanova stock rating, sets $60 target
- LivaNova to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
日范围
54.65 55.73
年范围
32.48 58.91
- 前一天收盘价
- 54.93
- 开盘价
- 55.23
- 卖价
- 54.97
- 买价
- 55.27
- 最低价
- 54.65
- 最高价
- 55.73
- 交易量
- 475
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- -1.73%
- 6个月变化
- 40.66%
- 年变化
- 6.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值