LIVN: LivaNova PLC

55.00 USD 0.91 (1.63%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LIVN fiyatı bugün -1.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.59 ve Yüksek fiyatı olarak 55.93 aralığında işlem gördü.

LivaNova PLC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

LIVN haberleri

Günlük aralık
54.59 55.93
Yıllık aralık
32.48 58.91
Önceki kapanış
55.91
Açılış
55.60
Satış
55.00
Alış
55.30
Düşük
54.59
Yüksek
55.93
Hacim
1.989 K
Günlük değişim
-1.63%
Aylık değişim
-1.68%
6 aylık değişim
40.74%
Yıllık değişim
6.05%
21 Eylül, Pazar