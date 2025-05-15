通貨 / LIVN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LIVN: LivaNova PLC
55.91 USD 1.38 (2.53%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LIVNの今日の為替レートは、2.53%変化しました。日中、通貨は1あたり54.56の安値と56.00の高値で取引されました。
LivaNova PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIVN News
- LivaNova at Baird Global Healthcare Conference: Strategic Growth Insights
- LivaNova PLC (LIVN) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- LivaNova stock hits 52-week high at 57.52 USD
- LivaNova appoints Don Zurbay to board of directors
- Barclays raises Livanova stock price target to $58 from $55
- Earnings call transcript: LivaNova Q2 2025 sees earnings beat, stock surges
- LivaNova’s Essenz perfusion system launches in China
- Nyxoah Secures FDA Clearance for Genio System to Treat Sleep Apnea
- Goldman Sachs raises Livanova stock price target to $168 on strong 2Q25
- Livanova stock price target raised to $65 from $55 at Mizuho
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- LivaNova (LIVN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- LivaNova results exceed second-quarter expectations
- LivaNova PLC earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Avanos Medical (AVNS) Misses Q2 Earnings Estimates
- LivaNova: The Sell-Off Is Excessive Here (NASDAQ:LIVN)
- KeyBanc reiterates Inspire Medical Systems stock rating at overweight
- LivaNova Shareholders Approve New Incentive Plans
- LivaNova at Jefferies Conference: Strategic Growth and Challenges
- LivaNova reports positive VNS Therapy study results for epilepsy
- VNS therapy shows sustained seizure reduction in study
- LivaNova seeks Medicare coverage reconsideration for VNS Therapy
- Wolfe Research lifts Livanova stock rating, sets $60 target
- LivaNova to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
1日のレンジ
54.56 56.00
1年のレンジ
32.48 58.91
- 以前の終値
- 54.53
- 始値
- 54.95
- 買値
- 55.91
- 買値
- 56.21
- 安値
- 54.56
- 高値
- 56.00
- 出来高
- 1.865 K
- 1日の変化
- 2.53%
- 1ヶ月の変化
- -0.05%
- 6ヶ月の変化
- 43.07%
- 1年の変化
- 7.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K