Divisas / LIVN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LIVN: LivaNova PLC
54.53 USD 0.40 (0.73%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LIVN de hoy ha cambiado un -0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.03, mientras que el máximo ha alcanzado 55.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas LivaNova PLC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIVN News
- LivaNova en la Conferencia Global de Salud de Baird: Perspectivas de crecimiento estratégico
- LivaNova at Baird Global Healthcare Conference: Strategic Growth Insights
- LivaNova PLC (LIVN) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- LivaNova stock hits 52-week high at 57.52 USD
- LivaNova appoints Don Zurbay to board of directors
- Barclays raises Livanova stock price target to $58 from $55
- Earnings call transcript: LivaNova Q2 2025 sees earnings beat, stock surges
- LivaNova’s Essenz perfusion system launches in China
- Nyxoah Secures FDA Clearance for Genio System to Treat Sleep Apnea
- Goldman Sachs raises Livanova stock price target to $168 on strong 2Q25
- Livanova stock price target raised to $65 from $55 at Mizuho
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- LivaNova (LIVN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- LivaNova results exceed second-quarter expectations
- LivaNova PLC earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Avanos Medical (AVNS) Misses Q2 Earnings Estimates
- LivaNova: The Sell-Off Is Excessive Here (NASDAQ:LIVN)
- KeyBanc reiterates Inspire Medical Systems stock rating at overweight
- LivaNova Shareholders Approve New Incentive Plans
- LivaNova at Jefferies Conference: Strategic Growth and Challenges
- LivaNova reports positive VNS Therapy study results for epilepsy
- VNS therapy shows sustained seizure reduction in study
- LivaNova seeks Medicare coverage reconsideration for VNS Therapy
- Wolfe Research lifts Livanova stock rating, sets $60 target
Rango diario
54.03 55.73
Rango anual
32.48 58.91
- Cierres anteriores
- 54.93
- Open
- 55.23
- Bid
- 54.53
- Ask
- 54.83
- Low
- 54.03
- High
- 55.73
- Volumen
- 1.792 K
- Cambio diario
- -0.73%
- Cambio mensual
- -2.52%
- Cambio a 6 meses
- 39.53%
- Cambio anual
- 5.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B