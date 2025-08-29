Валюты / LEVI
LEVI: Levi Strauss & Co Class A
22.51 USD 0.09 (0.40%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LEVI за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.34, а максимальная — 22.66.
Следите за динамикой Levi Strauss & Co Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LEVI
Дневной диапазон
22.34 22.66
Годовой диапазон
12.18 22.83
- Предыдущее закрытие
- 22.60
- Open
- 22.51
- Bid
- 22.51
- Ask
- 22.81
- Low
- 22.34
- High
- 22.66
- Объем
- 4.751 K
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 1.58%
- 6-месячное изменение
- 43.83%
- Годовое изменение
- 3.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.