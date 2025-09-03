货币 / LEVI
LEVI: Levi Strauss & Co Class A
22.51 USD 0.09 (0.40%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LEVI汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点22.34和高点22.66进行交易。
关注Levi Strauss & Co Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LEVI新闻
- Levi股价创52周新高至22.83美元
- KFC美国任命Melissa Cash为新首席营销官
- Can WWW Sustain Its Broad-Based Margin Expansion Into 2025 & Beyond?
- Lands' End Q2 Loss Wider Than Expected, Digital Revenues Down 5.6%
- Chipotle to Debut in Asia With SPC Group to Expand Global Footprint
- Vera Bradley (VRA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Walmart Expansion on Track, to Launch Branded Stores in South Africa
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Will Sally Beauty's Strategies & Happy Beauty Concept Power Growth?
- Is Urban Outfitters Set to Extend Its Multi-Brand Momentum in FY26?
- Is Coach Becoming the Most Influential Brand in Tapestry's Portfolio?
- ZUMZ Stock Gains 15% on Narrower-Than-Expected Q2 Loss, Comps Rise Y/Y
- Here's Why Cheesecake Factory Deserves a Spot in Your Portfolio
- ULTA Launches Stores in Mexico, On Track With International Growth
- Caleres Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 3.6% Y/Y
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- Sportsman's Warehouse (SPWH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Here's Why You Should Consider Investing in BJRI Stock Right Now
- American Eagle Surges on Solid Q2 Earnings, Aerie Comps Rise 3%
- GIII's Q2 Earnings Beat, FY26 Sales View Trimmed Amid Tariff Headwinds
- Tilly's (TLYS) Tops Q2 Earnings Estimates
- Dollar Tree Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Comps Rise 6.5%
日范围
22.34 22.66
年范围
12.18 22.83
- 前一天收盘价
- 22.60
- 开盘价
- 22.51
- 卖价
- 22.51
- 买价
- 22.81
- 最低价
- 22.34
- 最高价
- 22.66
- 交易量
- 4.751 K
- 日变化
- -0.40%
- 月变化
- 1.58%
- 6个月变化
- 43.83%
- 年变化
- 3.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值