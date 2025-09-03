FiyatlarBölümler
Dövizler / LEVI
Geri dön - Hisse senetleri

LEVI: Levi Strauss & Co Class A

22.72 USD 0.31 (1.35%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LEVI fiyatı bugün -1.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.65 ve Yüksek fiyatı olarak 23.12 aralığında işlem gördü.

Levi Strauss & Co Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LEVI haberleri

Günlük aralık
22.65 23.12
Yıllık aralık
12.18 23.12
Önceki kapanış
23.03
Açılış
23.07
Satış
22.72
Alış
23.02
Düşük
22.65
Yüksek
23.12
Hacim
4.821 K
Günlük değişim
-1.35%
Aylık değişim
2.53%
6 aylık değişim
45.18%
Yıllık değişim
4.60%
21 Eylül, Pazar