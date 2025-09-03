Dövizler / LEVI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LEVI: Levi Strauss & Co Class A
22.72 USD 0.31 (1.35%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LEVI fiyatı bugün -1.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.65 ve Yüksek fiyatı olarak 23.12 aralığında işlem gördü.
Levi Strauss & Co Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LEVI haberleri
- Kohl's Growth Fueled by Sephora Partnership, Category Expansion
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- Levi hisseleri 22,83 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Levi stock hits 52-week high at 22.83 USD
- Can WWW Sustain Its Broad-Based Margin Expansion Into 2025 & Beyond?
- Lands' End Q2 Loss Wider Than Expected, Digital Revenues Down 5.6%
- Chipotle to Debut in Asia With SPC Group to Expand Global Footprint
- Vera Bradley (VRA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Walmart Expansion on Track, to Launch Branded Stores in South Africa
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Will Sally Beauty's Strategies & Happy Beauty Concept Power Growth?
- Is Urban Outfitters Set to Extend Its Multi-Brand Momentum in FY26?
- Is Coach Becoming the Most Influential Brand in Tapestry's Portfolio?
- ZUMZ Stock Gains 15% on Narrower-Than-Expected Q2 Loss, Comps Rise Y/Y
- Here's Why Cheesecake Factory Deserves a Spot in Your Portfolio
- ULTA Launches Stores in Mexico, On Track With International Growth
- Caleres Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 3.6% Y/Y
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- Sportsman's Warehouse (SPWH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Here's Why You Should Consider Investing in BJRI Stock Right Now
- American Eagle Surges on Solid Q2 Earnings, Aerie Comps Rise 3%
- GIII's Q2 Earnings Beat, FY26 Sales View Trimmed Amid Tariff Headwinds
- Tilly's (TLYS) Tops Q2 Earnings Estimates
Günlük aralık
22.65 23.12
Yıllık aralık
12.18 23.12
- Önceki kapanış
- 23.03
- Açılış
- 23.07
- Satış
- 22.72
- Alış
- 23.02
- Düşük
- 22.65
- Yüksek
- 23.12
- Hacim
- 4.821 K
- Günlük değişim
- -1.35%
- Aylık değişim
- 2.53%
- 6 aylık değişim
- 45.18%
- Yıllık değişim
- 4.60%
21 Eylül, Pazar