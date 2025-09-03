Währungen / LEVI
LEVI: Levi Strauss & Co Class A
23.03 USD 0.32 (1.41%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LEVI hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.68 bis zu einem Hoch von 23.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Levi Strauss & Co Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.68 23.12
Jahresspanne
12.18 23.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.71
- Eröffnung
- 22.75
- Bid
- 23.03
- Ask
- 23.33
- Tief
- 22.68
- Hoch
- 23.12
- Volumen
- 3.713 K
- Tagesänderung
- 1.41%
- Monatsänderung
- 3.93%
- 6-Monatsänderung
- 47.16%
- Jahresänderung
- 6.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K