LEVI: Levi Strauss & Co Class A

23.03 USD 0.32 (1.41%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LEVI hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.68 bis zu einem Hoch von 23.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Levi Strauss & Co Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

LEVI News

Tagesspanne
22.68 23.12
Jahresspanne
12.18 23.12
Vorheriger Schlusskurs
22.71
Eröffnung
22.75
Bid
23.03
Ask
23.33
Tief
22.68
Hoch
23.12
Volumen
3.713 K
Tagesänderung
1.41%
Monatsänderung
3.93%
6-Monatsänderung
47.16%
Jahresänderung
6.03%
