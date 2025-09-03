Divisas / LEVI
LEVI: Levi Strauss & Co Class A
22.71 USD 0.20 (0.89%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LEVI de hoy ha cambiado un 0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.49, mientras que el máximo ha alcanzado 22.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Levi Strauss & Co Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LEVI News
- Acciones de Levi alcanzan un máximo de 52 semanas a 22.83 USD
Rango diario
22.49 22.92
Rango anual
12.18 22.92
- Cierres anteriores
- 22.51
- Open
- 22.49
- Bid
- 22.71
- Ask
- 23.01
- Low
- 22.49
- High
- 22.92
- Volumen
- 4.526 K
- Cambio diario
- 0.89%
- Cambio mensual
- 2.48%
- Cambio a 6 meses
- 45.11%
- Cambio anual
- 4.56%
