LEVI: Levi Strauss & Co Class A
22.72 USD 0.31 (1.35%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LEVI 환율이 오늘 -1.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.65이고 고가는 23.12이었습니다.
Levi Strauss & Co Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LEVI News
일일 변동 비율
22.65 23.12
년간 변동
12.18 23.12
- 이전 종가
- 23.03
- 시가
- 23.07
- Bid
- 22.72
- Ask
- 23.02
- 저가
- 22.65
- 고가
- 23.12
- 볼륨
- 4.821 K
- 일일 변동
- -1.35%
- 월 변동
- 2.53%
- 6개월 변동
- 45.18%
- 년간 변동율
- 4.60%
