Валюты / LDOS
LDOS: Leidos Holdings Inc
182.51 USD 0.26 (0.14%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LDOS за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 180.83, а максимальная — 183.79.
Следите за динамикой Leidos Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
180.83 183.79
Годовой диапазон
123.62 202.90
- Предыдущее закрытие
- 182.77
- Open
- 182.04
- Bid
- 182.51
- Ask
- 182.81
- Low
- 180.83
- High
- 183.79
- Объем
- 1.964 K
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 1.76%
- 6-месячное изменение
- 35.47%
- Годовое изменение
- 11.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.