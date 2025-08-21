Moedas / LDOS
LDOS: Leidos Holdings Inc
183.60 USD 0.10 (0.05%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LDOS para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 181.29 e o mais alto foi 184.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Leidos Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LDOS Notícias
Faixa diária
181.29 184.38
Faixa anual
123.62 202.90
- Fechamento anterior
- 183.70
- Open
- 183.28
- Bid
- 183.60
- Ask
- 183.90
- Low
- 181.29
- High
- 184.38
- Volume
- 110
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- 2.37%
- Mudança de 6 meses
- 36.28%
- Mudança anual
- 12.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh