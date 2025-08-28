Dövizler / LDOS
LDOS: Leidos Holdings Inc
187.46 USD 0.26 (0.14%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LDOS fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 186.50 ve Yüksek fiyatı olarak 188.85 aralığında işlem gördü.
Leidos Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
186.50 188.85
Yıllık aralık
123.62 202.90
- Önceki kapanış
- 187.20
- Açılış
- 187.34
- Satış
- 187.46
- Alış
- 187.76
- Düşük
- 186.50
- Yüksek
- 188.85
- Hacim
- 2.497 K
- Günlük değişim
- 0.14%
- Aylık değişim
- 4.52%
- 6 aylık değişim
- 39.15%
- Yıllık değişim
- 14.96%
21 Eylül, Pazar