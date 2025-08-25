KurseKategorien
LDOS: Leidos Holdings Inc

187.20 USD 3.50 (1.91%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LDOS hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 181.29 bis zu einem Hoch von 187.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Leidos Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
181.29 187.57
Jahresspanne
123.62 202.90
Vorheriger Schlusskurs
183.70
Eröffnung
183.28
Bid
187.20
Ask
187.50
Tief
181.29
Hoch
187.57
Volumen
1.384 K
Tagesänderung
1.91%
Monatsänderung
4.38%
6-Monatsänderung
38.95%
Jahresänderung
14.80%
