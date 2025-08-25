Währungen / LDOS
LDOS: Leidos Holdings Inc
187.20 USD 3.50 (1.91%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LDOS hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 181.29 bis zu einem Hoch von 187.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Leidos Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
181.29 187.57
Jahresspanne
123.62 202.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 183.70
- Eröffnung
- 183.28
- Bid
- 187.20
- Ask
- 187.50
- Tief
- 181.29
- Hoch
- 187.57
- Volumen
- 1.384 K
- Tagesänderung
- 1.91%
- Monatsänderung
- 4.38%
- 6-Monatsänderung
- 38.95%
- Jahresänderung
- 14.80%
