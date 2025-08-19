货币 / LDOS
LDOS: Leidos Holdings Inc
182.51 USD 0.26 (0.14%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LDOS汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点180.83和高点183.79进行交易。
关注Leidos Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
180.83 183.79
年范围
123.62 202.90
- 前一天收盘价
- 182.77
- 开盘价
- 182.04
- 卖价
- 182.51
- 买价
- 182.81
- 最低价
- 180.83
- 最高价
- 183.79
- 交易量
- 1.964 K
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 1.76%
- 6个月变化
- 35.47%
- 年变化
- 11.93%
