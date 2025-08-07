Валюты / LAMR
LAMR: Lamar Advertising Company - Class A
126.36 USD 1.38 (1.08%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LAMR за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.75, а максимальная — 128.00.
Следите за динамикой Lamar Advertising Company - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
125.75 128.00
Годовой диапазон
99.84 139.88
- Предыдущее закрытие
- 127.74
- Open
- 127.99
- Bid
- 126.36
- Ask
- 126.66
- Low
- 125.75
- High
- 128.00
- Объем
- 960
- Дневное изменение
- -1.08%
- Месячное изменение
- -0.42%
- 6-месячное изменение
- 11.60%
- Годовое изменение
- -5.29%
