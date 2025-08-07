КотировкиРазделы
LAMR
LAMR: Lamar Advertising Company - Class A

126.36 USD 1.38 (1.08%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LAMR за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.75, а максимальная — 128.00.

Следите за динамикой Lamar Advertising Company - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
125.75 128.00
Годовой диапазон
99.84 139.88
Предыдущее закрытие
127.74
Open
127.99
Bid
126.36
Ask
126.66
Low
125.75
High
128.00
Объем
960
Дневное изменение
-1.08%
Месячное изменение
-0.42%
6-месячное изменение
11.60%
Годовое изменение
-5.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.