Der Wechselkurs von LAMR hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.75 bis zu einem Hoch von 127.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lamar Advertising Company - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.