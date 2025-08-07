Währungen / LAMR
LAMR: Lamar Advertising Company - Class A
125.32 USD 1.28 (1.01%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LAMR hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.75 bis zu einem Hoch von 127.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lamar Advertising Company - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LAMR News
Tagesspanne
124.75 127.10
Jahresspanne
99.84 139.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 126.60
- Eröffnung
- 126.96
- Bid
- 125.32
- Ask
- 125.62
- Tief
- 124.75
- Hoch
- 127.10
- Volumen
- 1.188 K
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- -1.24%
- 6-Monatsänderung
- 10.68%
- Jahresänderung
- -6.07%
