LAMR: Lamar Advertising Company - Class A

123.75 USD 1.57 (1.25%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LAMR fiyatı bugün -1.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 123.00 ve Yüksek fiyatı olarak 124.25 aralığında işlem gördü.

Lamar Advertising Company - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
123.00 124.25
Yıllık aralık
99.84 139.88
Önceki kapanış
125.32
Açılış
124.18
Satış
123.75
Alış
124.05
Düşük
123.00
Yüksek
124.25
Hacim
936
Günlük değişim
-1.25%
Aylık değişim
-2.47%
6 aylık değişim
9.29%
Yıllık değişim
-7.25%
21 Eylül, Pazar