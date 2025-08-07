Divisas / LAMR
LAMR: Lamar Advertising Company - Class A
126.60 USD 0.24 (0.19%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LAMR de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 125.85, mientras que el máximo ha alcanzado 128.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lamar Advertising Company - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
125.85 128.37
Rango anual
99.84 139.88
- Cierres anteriores
- 126.36
- Open
- 126.47
- Bid
- 126.60
- Ask
- 126.90
- Low
- 125.85
- High
- 128.37
- Volumen
- 973
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- -0.23%
- Cambio a 6 meses
- 11.81%
- Cambio anual
- -5.11%
