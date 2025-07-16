Валюты / KGS
KGS: Kodiak Gas Services Inc
33.06 USD 0.15 (0.45%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KGS за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.74, а максимальная — 33.52.
Следите за динамикой Kodiak Gas Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KGS
- EQT affiliate to sell 10 million shares of Kodiak Gas Services
- Diamondback Announces $750M Deal to Divest EDS to Deep Blue
- Wells Fargo starts Archrock with bullish rating, sees 20% return on US gas growth
- Best Income Stocks to Buy for September 3rd
- Wells Fargo initiates Archrock stock with Overweight rating on natural gas growth
- Kodiak Gas Services prices $1.2 billion in senior unsecured notes
- Kodiak Gas (KGS) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Best Income Stocks to Buy for August 22nd
- New Strong Buy Stocks for August 22nd
- Stifel reiterates Buy rating on Kodiak Gas Services stock, maintains $47 price target
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- Best Income Stocks to Buy for August 14th
- Kodiak Gas Services repurchases $50 million of common stock
- Kodiak Gas Services stock price target lowered to $48 at Raymond James
- Kodiak Gas (KGS) Q2 EBITDA Jumps 16%
- Kodiak Gas Services (KGS) Q2 Earnings Top Estimates
- Kodiak Gas Services reports record Q2 earnings, raises 2025 guidance
- Bet on 5 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- Kodiak Gas Services declares $0.45 per share Q2 dividend
- Why Investors Should Keep Suncor Energy in Their Portfolios for Now
- USA Compression: Attractive 8.7% Yield With Declining Risks (USAC)
- Kodiak Gas Services Stock: Strong Margins, But Risks From Largest Shareholder (NYSE:KGS)
- Petrobras Plans Retail Fuel Comeback to Fight Pump Price Hikes
- TechnipFMC Partners With Equinor to Enhance Heidrun Field
Дневной диапазон
32.74 33.52
Годовой диапазон
28.72 50.43
- Предыдущее закрытие
- 33.21
- Open
- 33.24
- Bid
- 33.06
- Ask
- 33.36
- Low
- 32.74
- High
- 33.52
- Объем
- 2.179 K
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- -7.63%
- 6-месячное изменение
- -12.52%
- Годовое изменение
- 14.39%
