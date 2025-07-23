FiyatlarBölümler
KGS: Kodiak Gas Services Inc

33.27 USD 0.76 (2.23%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KGS fiyatı bugün -2.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.23 ve Yüksek fiyatı olarak 34.13 aralığında işlem gördü.

Kodiak Gas Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

KGS haberleri

Günlük aralık
33.23 34.13
Yıllık aralık
28.72 50.43
Önceki kapanış
34.03
Açılış
34.09
Satış
33.27
Alış
33.57
Düşük
33.23
Yüksek
34.13
Hacim
3.853 K
Günlük değişim
-2.23%
Aylık değişim
-7.04%
6 aylık değişim
-11.96%
Yıllık değişim
15.12%
