통화 / KGS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KGS: Kodiak Gas Services Inc
33.27 USD 0.76 (2.23%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KGS 환율이 오늘 -2.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.23이고 고가는 34.13이었습니다.
Kodiak Gas Services Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KGS News
- 코디악 가스 서비스, 추가 선순위 채권 2억 달러 발행
- Kodiak Gas Services prices $200 million in additional senior notes
- 코디악 가스 서비스, 2억 달러 추가 채권 발행
- Kodiak Gas Services launches $200 million additional notes offering
- EQT, Waystar 주식 7억 580만 달러 규모 공모 완료
- EQT affiliate to sell 10 million shares of Kodiak Gas Services
- Diamondback Announces $750M Deal to Divest EDS to Deep Blue
- Wells Fargo starts Archrock with bullish rating, sees 20% return on US gas growth
- Best Income Stocks to Buy for September 3rd
- Wells Fargo initiates Archrock stock with Overweight rating on natural gas growth
- Kodiak Gas Services prices $1.2 billion in senior unsecured notes
- Kodiak Gas (KGS) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Best Income Stocks to Buy for August 22nd
- New Strong Buy Stocks for August 22nd
- Stifel reiterates Buy rating on Kodiak Gas Services stock, maintains $47 price target
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- Best Income Stocks to Buy for August 14th
- Kodiak Gas Services repurchases $50 million of common stock
- Kodiak Gas Services stock price target lowered to $48 at Raymond James
- Kodiak Gas (KGS) Q2 EBITDA Jumps 16%
- Kodiak Gas Services (KGS) Q2 Earnings Top Estimates
- Kodiak Gas Services reports record Q2 earnings, raises 2025 guidance
- Bet on 5 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- Kodiak Gas Services declares $0.45 per share Q2 dividend
일일 변동 비율
33.23 34.13
년간 변동
28.72 50.43
- 이전 종가
- 34.03
- 시가
- 34.09
- Bid
- 33.27
- Ask
- 33.57
- 저가
- 33.23
- 고가
- 34.13
- 볼륨
- 3.853 K
- 일일 변동
- -2.23%
- 월 변동
- -7.04%
- 6개월 변동
- -11.96%
- 년간 변동율
- 15.12%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K