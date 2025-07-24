Währungen / KGS
KGS: Kodiak Gas Services Inc
34.03 USD 1.03 (3.12%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KGS hat sich für heute um 3.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.18 bis zu einem Hoch von 34.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kodiak Gas Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KGS News
- Kodiak Gas Services platziert weitere Anleihen im Wert von 200 Millionen US-Dollar
- Kodiak Gas Services prices $200 million in additional senior notes
- Kodiak Gas Services platziert zusätzliche Anleihen im Wert von 200 Millionen US-Dollar
- Kodiak Gas Services launches $200 million additional notes offering
- EQT schließt Aktienplatzierung von Waystar im Wert von 705,8 Millionen US-Dollar ab
- EQT affiliate to sell 10 million shares of Kodiak Gas Services
- Diamondback Announces $750M Deal to Divest EDS to Deep Blue
- Wells Fargo starts Archrock with bullish rating, sees 20% return on US gas growth
- Best Income Stocks to Buy for September 3rd
- Wells Fargo initiates Archrock stock with Overweight rating on natural gas growth
- Kodiak Gas Services prices $1.2 billion in senior unsecured notes
- Kodiak Gas (KGS) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Best Income Stocks to Buy for August 22nd
- New Strong Buy Stocks for August 22nd
- Stifel reiterates Buy rating on Kodiak Gas Services stock, maintains $47 price target
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- Best Income Stocks to Buy for August 14th
- Kodiak Gas Services repurchases $50 million of common stock
- Kodiak Gas Services stock price target lowered to $48 at Raymond James
- Kodiak Gas (KGS) Q2 EBITDA Jumps 16%
- Kodiak Gas Services (KGS) Q2 Earnings Top Estimates
- Kodiak Gas Services reports record Q2 earnings, raises 2025 guidance
- Bet on 5 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- Kodiak Gas Services declares $0.45 per share Q2 dividend
Tagesspanne
33.18 34.15
Jahresspanne
28.72 50.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.00
- Eröffnung
- 33.18
- Bid
- 34.03
- Ask
- 34.33
- Tief
- 33.18
- Hoch
- 34.15
- Volumen
- 2.465 K
- Tagesänderung
- 3.12%
- Monatsänderung
- -4.92%
- 6-Monatsänderung
- -9.95%
- Jahresänderung
- 17.75%
