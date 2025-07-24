KurseKategorien
KGS: Kodiak Gas Services Inc

34.03 USD 1.03 (3.12%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KGS hat sich für heute um 3.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.18 bis zu einem Hoch von 34.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kodiak Gas Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
33.18 34.15
Jahresspanne
28.72 50.43
Vorheriger Schlusskurs
33.00
Eröffnung
33.18
Bid
34.03
Ask
34.33
Tief
33.18
Hoch
34.15
Volumen
2.465 K
Tagesänderung
3.12%
Monatsänderung
-4.92%
6-Monatsänderung
-9.95%
Jahresänderung
17.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K