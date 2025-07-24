Валюты / KAR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KAR: OPENLANE Inc
28.43 USD 0.18 (0.63%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KAR за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.23, а максимальная — 28.82.
Следите за динамикой OPENLANE Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KAR
- Kar Auction stock price target raised to $35 by Stephens on preferred stock purchase
- Openlane Inc stock hits all-time high at $29.38
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- OPENLANE (KAR) Is Up 2.78% in One Week: What You Should Know
- Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Holley (HLLY) This Year?
- Openlane Inc stock reaches all-time high at 29.13 USD
- OPENLANE: A Buy On Improving Industry Fundamentals And Debt Payoff (Upgrade) (NYSE:KAR)
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why OPENLANE (KAR) is a Great Choice
- Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Geely Automobile (GELYY) This Year?
- Visteon Corporation (VC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- JPMorgan raises Kar Auction stock price target to $25 on dealer momentum
- Openlane (KAR) Q2 Revenue Jumps 9%
- BofA Securities raises Kar Auction stock price target to $29 on strong results
- Openlane Inc stock hits 52-week high at 26.72 USD
- OPENLANE (KAR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Openlane Q2 2025 slides: revenue up 9%, raises full-year guidance
- Openlane earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Standard Motor Products (SMP) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Douglas Dynamics (PLOW) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- OPENLANE (KAR) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Is Dana (DAN) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Tesla Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Decline Y/Y
- LKQ Misses Q2 Earnings Estimates, Slashes FY25 Guidance
- 5 Names With Relative Price Strength to Ride the Rally Now
Дневной диапазон
28.23 28.82
Годовой диапазон
15.44 30.93
- Предыдущее закрытие
- 28.61
- Open
- 28.51
- Bid
- 28.43
- Ask
- 28.73
- Low
- 28.23
- High
- 28.82
- Объем
- 985
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- -0.28%
- 6-месячное изменение
- 47.46%
- Годовое изменение
- 68.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.