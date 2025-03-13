КотировкиРазделы
Валюты / KALA
KALA: KALA BIO Inc

18.32 USD 0.93 (4.83%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KALA за сегодня изменился на -4.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.17, а максимальная — 20.13.

Следите за динамикой KALA BIO Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.17 20.13
Годовой диапазон
2.92 20.13
Предыдущее закрытие
19.25
Open
18.78
Bid
18.32
Ask
18.62
Low
18.17
High
20.13
Объем
643
Дневное изменение
-4.83%
Месячное изменение
52.54%
6-месячное изменение
213.70%
Годовое изменение
221.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.