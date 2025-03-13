Валюты / KALA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KALA: KALA BIO Inc
18.32 USD 0.93 (4.83%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KALA за сегодня изменился на -4.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.17, а максимальная — 20.13.
Следите за динамикой KALA BIO Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KALA
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Mizuho initiates coverage on Kala Bio stock with Outperform rating
- Kala Bio appoints Todd Bazemore as CEO and director, updates compensation
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Wall Street Analysts Believe KALA BIO (KALA) Could Rally 74.73%: Here's is How to Trade
- Kala Bio (KALA) Q2 Loss Widens 15%
- Zacks.com featured highlights include KALA, Graham, Arq and Hawkins
- Analyst Coverage Sparks Interest in These 4 Stocks Amid Volatility
- This Harrow Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Harrow (NASDAQ:HROW), Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)
- Kala Bio completes enrollment in Phase 2b trial for KPI-012 in eye disorder
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Kala Bio director Mark Iwicki sells $40,638 in stock
- Oppenheimer assumes coverage on Kala Bio stock with outperform rating
- KALA BIO to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- BTIG maintains Alcon $99 target, upbeat on TRYPTYR launch
- Kala Bio stock target cut to $12 by H.C. Wainwright, retains buy
- KALA BIO Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Дневной диапазон
18.17 20.13
Годовой диапазон
2.92 20.13
- Предыдущее закрытие
- 19.25
- Open
- 18.78
- Bid
- 18.32
- Ask
- 18.62
- Low
- 18.17
- High
- 20.13
- Объем
- 643
- Дневное изменение
- -4.83%
- Месячное изменение
- 52.54%
- 6-месячное изменение
- 213.70%
- Годовое изменение
- 221.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.