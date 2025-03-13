CotizacionesSecciones
Divisas / KALA
Volver a Acciones

KALA: KALA BIO Inc

17.47 USD 0.85 (4.64%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KALA de hoy ha cambiado un -4.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.46, mientras que el máximo ha alcanzado 20.58.

Siga la dinámica de la pareja de divisas KALA BIO Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KALA News

Rango diario
17.46 20.58
Rango anual
2.92 20.58
Cierres anteriores
18.32
Open
18.99
Bid
17.47
Ask
17.77
Low
17.46
High
20.58
Volumen
941
Cambio diario
-4.64%
Cambio mensual
45.46%
Cambio a 6 meses
199.14%
Cambio anual
206.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B