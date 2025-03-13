Currencies / KALA
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
KALA: KALA BIO Inc
18.32 USD 0.93 (4.83%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
KALA exchange rate has changed by -4.83% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 18.17 and at a high of 20.13.
Follow KALA BIO Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KALA News
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Mizuho initiates coverage on Kala Bio stock with Outperform rating
- Kala Bio appoints Todd Bazemore as CEO and director, updates compensation
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Wall Street Analysts Believe KALA BIO (KALA) Could Rally 74.73%: Here's is How to Trade
- Kala Bio (KALA) Q2 Loss Widens 15%
- Zacks.com featured highlights include KALA, Graham, Arq and Hawkins
- Analyst Coverage Sparks Interest in These 4 Stocks Amid Volatility
- This Harrow Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Harrow (NASDAQ:HROW), Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)
- Kala Bio completes enrollment in Phase 2b trial for KPI-012 in eye disorder
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Kala Bio director Mark Iwicki sells $40,638 in stock
- Oppenheimer assumes coverage on Kala Bio stock with outperform rating
- KALA BIO to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- BTIG maintains Alcon $99 target, upbeat on TRYPTYR launch
- Kala Bio stock target cut to $12 by H.C. Wainwright, retains buy
- KALA BIO Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Daily Range
18.17 20.13
Year Range
2.92 20.13
- Previous Close
- 19.25
- Open
- 18.78
- Bid
- 18.32
- Ask
- 18.62
- Low
- 18.17
- High
- 20.13
- Volume
- 643
- Daily Change
- -4.83%
- Month Change
- 52.54%
- 6 Months Change
- 213.70%
- Year Change
- 221.40%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%