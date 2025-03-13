Dövizler / KALA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KALA: KALA BIO Inc
19.63 USD 2.09 (11.92%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KALA fiyatı bugün 11.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.27 ve Yüksek fiyatı olarak 19.88 aralığında işlem gördü.
KALA BIO Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KALA haberleri
- Kala Bio, 2025 yıllık hissedar toplantısını 11 Aralık tarihine planladı
- Kala Bio schedules 2025 annual shareholder meeting for December 11
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Mizuho initiates coverage on Kala Bio stock with Outperform rating
- Kala Bio appoints Todd Bazemore as CEO and director, updates compensation
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Wall Street Analysts Believe KALA BIO (KALA) Could Rally 74.73%: Here's is How to Trade
- Kala Bio (KALA) Q2 Loss Widens 15%
- Zacks.com featured highlights include KALA, Graham, Arq and Hawkins
- Analyst Coverage Sparks Interest in These 4 Stocks Amid Volatility
- This Harrow Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Harrow (NASDAQ:HROW), Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)
- Kala Bio completes enrollment in Phase 2b trial for KPI-012 in eye disorder
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Kala Bio director Mark Iwicki sells $40,638 in stock
- Oppenheimer assumes coverage on Kala Bio stock with outperform rating
- KALA BIO to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- BTIG maintains Alcon $99 target, upbeat on TRYPTYR launch
- Kala Bio stock target cut to $12 by H.C. Wainwright, retains buy
- KALA BIO Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Günlük aralık
17.27 19.88
Yıllık aralık
2.92 20.58
- Önceki kapanış
- 17.54
- Açılış
- 17.50
- Satış
- 19.63
- Alış
- 19.93
- Düşük
- 17.27
- Yüksek
- 19.88
- Hacim
- 1.005 K
- Günlük değişim
- 11.92%
- Aylık değişim
- 63.45%
- 6 aylık değişim
- 236.13%
- Yıllık değişim
- 244.39%
21 Eylül, Pazar