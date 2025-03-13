FiyatlarBölümler
KALA: KALA BIO Inc

19.63 USD 2.09 (11.92%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KALA fiyatı bugün 11.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.27 ve Yüksek fiyatı olarak 19.88 aralığında işlem gördü.

KALA BIO Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
17.27 19.88
Yıllık aralık
2.92 20.58
Önceki kapanış
17.54
Açılış
17.50
Satış
19.63
Alış
19.93
Düşük
17.27
Yüksek
19.88
Hacim
1.005 K
Günlük değişim
11.92%
Aylık değişim
63.45%
6 aylık değişim
236.13%
Yıllık değişim
244.39%
