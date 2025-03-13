CotationsSections
Devises / KALA
Retour à Actions

KALA: KALA BIO Inc

19.63 USD 2.09 (11.92%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KALA a changé de 11.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.27 et à un maximum de 19.88.

Suivez la dynamique KALA BIO Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KALA Nouvelles

Range quotidien
17.27 19.88
Range Annuel
2.92 20.58
Clôture Précédente
17.54
Ouverture
17.50
Bid
19.63
Ask
19.93
Plus Bas
17.27
Plus Haut
19.88
Volume
1.005 K
Changement quotidien
11.92%
Changement Mensuel
63.45%
Changement à 6 Mois
236.13%
Changement Annuel
244.39%
20 septembre, samedi