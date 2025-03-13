通貨 / KALA
KALA: KALA BIO Inc
17.54 USD 0.07 (0.40%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KALAの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり17.24の安値と18.17の高値で取引されました。
KALA BIO Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KALA News
- カラ・バイオ、2025年株主総会を12月11日に開催予定
- Kala Bio schedules 2025 annual shareholder meeting for December 11
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Mizuho initiates coverage on Kala Bio stock with Outperform rating
- Kala Bio appoints Todd Bazemore as CEO and director, updates compensation
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Wall Street Analysts Believe KALA BIO (KALA) Could Rally 74.73%: Here's is How to Trade
- Kala Bio (KALA) Q2 Loss Widens 15%
- Zacks.com featured highlights include KALA, Graham, Arq and Hawkins
- Analyst Coverage Sparks Interest in These 4 Stocks Amid Volatility
- This Harrow Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Harrow (NASDAQ:HROW), Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)
- Kala Bio completes enrollment in Phase 2b trial for KPI-012 in eye disorder
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Kala Bio director Mark Iwicki sells $40,638 in stock
- Oppenheimer assumes coverage on Kala Bio stock with outperform rating
- KALA BIO to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- BTIG maintains Alcon $99 target, upbeat on TRYPTYR launch
- Kala Bio stock target cut to $12 by H.C. Wainwright, retains buy
- KALA BIO Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
1日のレンジ
17.24 18.17
1年のレンジ
2.92 20.58
- 以前の終値
- 17.47
- 始値
- 17.54
- 買値
- 17.54
- 買値
- 17.84
- 安値
- 17.24
- 高値
- 18.17
- 出来高
- 232
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 46.04%
- 6ヶ月の変化
- 200.34%
- 1年の変化
- 207.72%
