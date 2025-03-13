Valute / KALA
KALA: KALA BIO Inc
19.63 USD 2.09 (11.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KALA ha avuto una variazione del 11.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.27 e ad un massimo di 19.88.
Segui le dinamiche di KALA BIO Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KALA News
- Kala Bio fissa l’assemblea annuale degli azionisti 2025 per l’11 dicembre
- Kala Bio schedules 2025 annual shareholder meeting for December 11
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Mizuho initiates coverage on Kala Bio stock with Outperform rating
- Kala Bio appoints Todd Bazemore as CEO and director, updates compensation
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Wall Street Analysts Believe KALA BIO (KALA) Could Rally 74.73%: Here's is How to Trade
- Kala Bio (KALA) Q2 Loss Widens 15%
- Zacks.com featured highlights include KALA, Graham, Arq and Hawkins
- Analyst Coverage Sparks Interest in These 4 Stocks Amid Volatility
- This Harrow Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Harrow (NASDAQ:HROW), Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)
- Kala Bio completes enrollment in Phase 2b trial for KPI-012 in eye disorder
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Kala Bio director Mark Iwicki sells $40,638 in stock
- Oppenheimer assumes coverage on Kala Bio stock with outperform rating
- KALA BIO to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- BTIG maintains Alcon $99 target, upbeat on TRYPTYR launch
- Kala Bio stock target cut to $12 by H.C. Wainwright, retains buy
- KALA BIO Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Intervallo Giornaliero
17.27 19.88
Intervallo Annuale
2.92 20.58
- Chiusura Precedente
- 17.54
- Apertura
- 17.50
- Bid
- 19.63
- Ask
- 19.93
- Minimo
- 17.27
- Massimo
- 19.88
- Volume
- 1.005 K
- Variazione giornaliera
- 11.92%
- Variazione Mensile
- 63.45%
- Variazione Semestrale
- 236.13%
- Variazione Annuale
- 244.39%
