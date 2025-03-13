货币 / KALA
KALA: KALA BIO Inc
17.82 USD 0.50 (2.73%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KALA汇率已更改-2.73%。当日，交易品种以低点17.80和高点20.58进行交易。
关注KALA BIO Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
17.80 20.58
年范围
2.92 20.58
- 前一天收盘价
- 18.32
- 开盘价
- 18.99
- 卖价
- 17.82
- 买价
- 18.12
- 最低价
- 17.80
- 最高价
- 20.58
- 交易量
- 801
- 日变化
- -2.73%
- 月变化
- 48.38%
- 6个月变化
- 205.14%
- 年变化
- 212.63%
