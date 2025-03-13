Währungen / KALA
KALA: KALA BIO Inc
17.54 USD 0.07 (0.40%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KALA hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.24 bis zu einem Hoch von 18.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die KALA BIO Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KALA News
Tagesspanne
17.24 18.17
Jahresspanne
2.92 20.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.47
- Eröffnung
- 17.54
- Bid
- 17.54
- Ask
- 17.84
- Tief
- 17.24
- Hoch
- 18.17
- Volumen
- 232
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 46.04%
- 6-Monatsänderung
- 200.34%
- Jahresänderung
- 207.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K