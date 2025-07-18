Валюты / HYD
HYD: VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF
50.93 USD 0.08 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HYD за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.70, а максимальная — 50.94.
Следите за динамикой VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.70 50.94
Годовой диапазон
47.79 53.07
- Предыдущее закрытие
- 50.85
- Open
- 50.70
- Bid
- 50.93
- Ask
- 51.23
- Low
- 50.70
- High
- 50.94
- Объем
- 627
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 3.43%
- 6-месячное изменение
- -0.41%
- Годовое изменение
- -3.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.