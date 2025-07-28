Währungen / HYD
HYD: VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF
50.81 USD 0.10 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HYD hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.78 bis zu einem Hoch von 50.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HYD News
Tagesspanne
50.78 50.87
Jahresspanne
47.79 53.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.91
- Eröffnung
- 50.84
- Bid
- 50.81
- Ask
- 51.11
- Tief
- 50.78
- Hoch
- 50.87
- Volumen
- 356
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 3.19%
- 6-Monatsänderung
- -0.65%
- Jahresänderung
- -4.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K