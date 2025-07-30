Devises / HYD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HYD: VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF
50.87 USD 0.04 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HYD a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.78 et à un maximum de 50.90.
Suivez la dynamique VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYD Nouvelles
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Morning Bid: Central bank bonanza
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Morning Bid: Fed week begins
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Morning Bid: All eyes on jobs
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- Morning Bid: Tech fright calms but Fed pressure grows
- Morning Bid: Tech angst on AI doubts
- High Yield: When Boring Is Better
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Morning Bid: Stocks soar, volatility evaporates
- Morning Bid: CPI on radar after US-China rollover
- Morning Bid: Tariffs hit, Apple rises
- HYD ETF: High Yield Munis Present A Clear Contrarian Play (Rating Upgrade) (BATS:HYD)
- Morning Bid: Payrolls soft, messenger fired
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Morning Bid: Get set for 3-day obstacle course
- IMF could do with a bigger crisis than it forecasts
Range quotidien
50.78 50.90
Range Annuel
47.79 53.07
- Clôture Précédente
- 50.91
- Ouverture
- 50.84
- Bid
- 50.87
- Ask
- 51.17
- Plus Bas
- 50.78
- Plus Haut
- 50.90
- Volume
- 514
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 3.31%
- Changement à 6 Mois
- -0.53%
- Changement Annuel
- -4.02%
20 septembre, samedi