Divisas / HYD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HYD: VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF
50.93 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HYD de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.89, mientras que el máximo ha alcanzado 51.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYD News
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Morning Bid: Fed week begins
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Morning Bid: All eyes on jobs
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- Morning Bid: Tech fright calms but Fed pressure grows
- Morning Bid: Tech angst on AI doubts
- High Yield: When Boring Is Better
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Morning Bid: Stocks soar, volatility evaporates
- Morning Bid: CPI on radar after US-China rollover
- Morning Bid: Tariffs hit, Apple rises
- HYD ETF: High Yield Munis Present A Clear Contrarian Play (Rating Upgrade) (BATS:HYD)
- Morning Bid: Payrolls soft, messenger fired
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Morning Bid: Get set for 3-day obstacle course
- IMF could do with a bigger crisis than it forecasts
- Weekly Market Pulse: The Grand Illusions
- The Impression Of Invincibility
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
Rango diario
50.89 51.16
Rango anual
47.79 53.07
- Cierres anteriores
- 50.93
- Open
- 50.96
- Bid
- 50.93
- Ask
- 51.23
- Low
- 50.89
- High
- 51.16
- Volumen
- 1.308 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 3.43%
- Cambio a 6 meses
- -0.41%
- Cambio anual
- -3.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B