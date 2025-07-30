FiyatlarBölümler
HYD: VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF

50.87 USD 0.04 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HYD fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.78 ve Yüksek fiyatı olarak 50.90 aralığında işlem gördü.

VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
50.78 50.90
Yıllık aralık
47.79 53.07
Önceki kapanış
50.91
Açılış
50.84
Satış
50.87
Alış
51.17
Düşük
50.78
Yüksek
50.90
Hacim
514
Günlük değişim
-0.08%
Aylık değişim
3.31%
6 aylık değişim
-0.53%
Yıllık değişim
-4.02%
21 Eylül, Pazar