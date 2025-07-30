Dövizler / HYD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HYD: VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF
50.87 USD 0.04 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HYD fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.78 ve Yüksek fiyatı olarak 50.90 aralığında işlem gördü.
VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYD haberleri
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Morning Bid: Central bank bonanza
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Morning Bid: Fed week begins
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Morning Bid: All eyes on jobs
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- Morning Bid: Tech fright calms but Fed pressure grows
- Morning Bid: Tech angst on AI doubts
- High Yield: When Boring Is Better
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Morning Bid: Stocks soar, volatility evaporates
- Morning Bid: CPI on radar after US-China rollover
- Morning Bid: Tariffs hit, Apple rises
- HYD ETF: High Yield Munis Present A Clear Contrarian Play (Rating Upgrade) (BATS:HYD)
- Morning Bid: Payrolls soft, messenger fired
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Morning Bid: Get set for 3-day obstacle course
- IMF could do with a bigger crisis than it forecasts
Günlük aralık
50.78 50.90
Yıllık aralık
47.79 53.07
- Önceki kapanış
- 50.91
- Açılış
- 50.84
- Satış
- 50.87
- Alış
- 51.17
- Düşük
- 50.78
- Yüksek
- 50.90
- Hacim
- 514
- Günlük değişim
- -0.08%
- Aylık değişim
- 3.31%
- 6 aylık değişim
- -0.53%
- Yıllık değişim
- -4.02%
21 Eylül, Pazar