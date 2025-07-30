Valute / HYD
HYD: VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF
50.87 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HYD ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.78 e ad un massimo di 50.90.
Segui le dinamiche di VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HYD News
Intervallo Giornaliero
50.78 50.90
Intervallo Annuale
47.79 53.07
- Chiusura Precedente
- 50.91
- Apertura
- 50.84
- Bid
- 50.87
- Ask
- 51.17
- Minimo
- 50.78
- Massimo
- 50.90
- Volume
- 514
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- 3.31%
- Variazione Semestrale
- -0.53%
- Variazione Annuale
- -4.02%
21 settembre, domenica