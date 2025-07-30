QuotazioniSezioni
HYD: VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF

50.87 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HYD ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.78 e ad un massimo di 50.90.

Segui le dinamiche di VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
50.78 50.90
Intervallo Annuale
47.79 53.07
Chiusura Precedente
50.91
Apertura
50.84
Bid
50.87
Ask
51.17
Minimo
50.78
Massimo
50.90
Volume
514
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
3.31%
Variazione Semestrale
-0.53%
Variazione Annuale
-4.02%
21 settembre, domenica