Валюты / HOFT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HOFT: Hooker Furnishings Corporation
10.16 USD 0.16 (1.60%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOFT за сегодня изменился на 1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.79, а максимальная — 10.18.
Следите за динамикой Hooker Furnishings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HOFT
- Hooker Furnishings Stock: Missing A Starting Industry Rebound (NASDAQ:HOFT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Hooker Furnishings: Downside Isn't Over Yet (NASDAQ:HOFT)
- Hooker Furnishings Reports 14% Q2 Drop
- Hooker Furnishings Cuts Costs in Q2
- Расшифровка отчета Hooker Furniture: убытки во втором квартале 2025 года обвалили акции
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q2 2025 earnings miss sparks stock drop
- Hooker Furniture: доходы, прибыль оказались ниже прогнозов в Q2
- Hooker Furniture earnings missed by $0.25, revenue fell short of estimates
- Hooker Furniture (HOFT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- GameStop (GME) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Hooker Furnishings declares $0.23 quarterly dividend
- Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Stonegate Updates Coverage on Hooker Furniture Corporation (HOFT) Q1 FY26
- Hooker Furnishings Corporation (HOFT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q1 2025 results miss forecasts
- Operating Results Improvements Continue at Hooker Furnishings in Q1
- Hooker Furniture earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Adobe, Tesco, and more set to report earnings Thursday
- Hooker Furnishings Still Justifies A Bearish Stance (NASDAQ:HOFT)
Дневной диапазон
9.79 10.18
Годовой диапазон
7.34 19.79
- Предыдущее закрытие
- 10.00
- Open
- 10.09
- Bid
- 10.16
- Ask
- 10.46
- Low
- 9.79
- High
- 10.18
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- 1.60%
- Месячное изменение
- 3.99%
- 6-месячное изменение
- 2.83%
- Годовое изменение
- -43.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.