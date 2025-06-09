КотировкиРазделы
Валюты / HOFT
HOFT: Hooker Furnishings Corporation

10.16 USD 0.16 (1.60%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HOFT за сегодня изменился на 1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.79, а максимальная — 10.18.

Следите за динамикой Hooker Furnishings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.79 10.18
Годовой диапазон
7.34 19.79
Предыдущее закрытие
10.00
Open
10.09
Bid
10.16
Ask
10.46
Low
9.79
High
10.18
Объем
80
Дневное изменение
1.60%
Месячное изменение
3.99%
6-месячное изменение
2.83%
Годовое изменение
-43.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.