HOFT: Hooker Furnishings Corporation
10.65 USD 0.45 (4.05%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HOFT a changé de -4.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.28 et à un maximum de 10.84.
Suivez la dynamique Hooker Furnishings Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HOFT Nouvelles
- Hooker Furnishings Stock: Missing A Starting Industry Rebound (NASDAQ:HOFT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Hooker Furnishings: Downside Isn't Over Yet (NASDAQ:HOFT)
- Hooker Furnishings Reports 14% Q2 Drop
- Hooker Furnishings Cuts Costs in Q2
- Transcription de l’alerte résultats : Le manque à gagner de Hooker Furniture au T2 2025 provoque une chute de l’action
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q2 2025 earnings miss sparks stock drop
- Le BPA de Hooker Furniture a manqué les attentes de 0,25$, le CA en dessous des prévisions
- Hooker Furniture earnings missed by $0.25, revenue fell short of estimates
- Hooker Furniture (HOFT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- GameStop (GME) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Hooker Furnishings declares $0.23 quarterly dividend
- Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Stonegate Updates Coverage on Hooker Furniture Corporation (HOFT) Q1 FY26
- Hooker Furnishings Corporation (HOFT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q1 2025 results miss forecasts
- Operating Results Improvements Continue at Hooker Furnishings in Q1
- Hooker Furniture earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Adobe, Tesco, and more set to report earnings Thursday
- Hooker Furnishings Still Justifies A Bearish Stance (NASDAQ:HOFT)
Range quotidien
10.28 10.84
Range Annuel
7.34 19.79
- Clôture Précédente
- 11.10
- Ouverture
- 10.65
- Bid
- 10.65
- Ask
- 10.95
- Plus Bas
- 10.28
- Plus Haut
- 10.84
- Volume
- 215
- Changement quotidien
- -4.05%
- Changement Mensuel
- 9.01%
- Changement à 6 Mois
- 7.79%
- Changement Annuel
- -40.77%
20 septembre, samedi