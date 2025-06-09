Moedas / HOFT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HOFT: Hooker Furnishings Corporation
11.18 USD 0.90 (8.75%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HOFT para hoje mudou para 8.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.44 e o mais alto foi 11.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Hooker Furnishings Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOFT Notícias
- Hooker Furnishings Stock: Missing A Starting Industry Rebound (NASDAQ:HOFT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Hooker Furnishings: Downside Isn't Over Yet (NASDAQ:HOFT)
- Hooker Furnishings Reports 14% Q2 Drop
- Hooker Furnishings Cuts Costs in Q2
- Transcrição da teleconferência de resultados: Lucro abaixo do esperado da Hooker Furniture provoca queda nas ações
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q2 2025 earnings miss sparks stock drop
- Lucro da Hooker Furniture veio abaixo das projeções por $0,25; receita menor do que estimativas
- Hooker Furniture earnings missed by $0.25, revenue fell short of estimates
- Hooker Furniture (HOFT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- GameStop (GME) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Hooker Furnishings declares $0.23 quarterly dividend
- Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Stonegate Updates Coverage on Hooker Furniture Corporation (HOFT) Q1 FY26
- Hooker Furnishings Corporation (HOFT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q1 2025 results miss forecasts
- Operating Results Improvements Continue at Hooker Furnishings in Q1
- Hooker Furniture earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Adobe, Tesco, and more set to report earnings Thursday
- Hooker Furnishings Still Justifies A Bearish Stance (NASDAQ:HOFT)
Faixa diária
10.44 11.50
Faixa anual
7.34 19.79
- Fechamento anterior
- 10.28
- Open
- 11.50
- Bid
- 11.18
- Ask
- 11.48
- Low
- 10.44
- High
- 11.50
- Volume
- 200
- Mudança diária
- 8.75%
- Mudança mensal
- 14.43%
- Mudança de 6 meses
- 13.16%
- Mudança anual
- -37.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh