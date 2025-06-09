通貨 / HOFT
HOFT: Hooker Furnishings Corporation
11.10 USD 0.82 (7.98%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HOFTの今日の為替レートは、7.98%変化しました。日中、通貨は1あたり10.44の安値と11.50の高値で取引されました。
Hooker Furnishings Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HOFT News
- Hooker Furnishings Stock: Missing A Starting Industry Rebound (NASDAQ:HOFT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Hooker Furnishings: Downside Isn't Over Yet (NASDAQ:HOFT)
- Hooker Furnishings Reports 14% Q2 Drop
- Hooker Furnishings Cuts Costs in Q2
- フッカー・ファニチャーの2025年度第2四半期決算：予想を下回る業績で株価下落
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q2 2025 earnings miss sparks stock drop
- 【決算速報】フッカー・ファーニチャー・コーポレーション（、売上高は予想を下回り、利益は予想を下回る結果に
- Hooker Furniture earnings missed by $0.25, revenue fell short of estimates
- Hooker Furniture (HOFT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- GameStop (GME) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Hooker Furnishings declares $0.23 quarterly dividend
- Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Stonegate Updates Coverage on Hooker Furniture Corporation (HOFT) Q1 FY26
- Hooker Furnishings Corporation (HOFT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q1 2025 results miss forecasts
- Operating Results Improvements Continue at Hooker Furnishings in Q1
- Hooker Furniture earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Adobe, Tesco, and more set to report earnings Thursday
- Hooker Furnishings Still Justifies A Bearish Stance (NASDAQ:HOFT)
1日のレンジ
10.44 11.50
1年のレンジ
7.34 19.79
- 以前の終値
- 10.28
- 始値
- 11.50
- 買値
- 11.10
- 買値
- 11.40
- 安値
- 10.44
- 高値
- 11.50
- 出来高
- 263
- 1日の変化
- 7.98%
- 1ヶ月の変化
- 13.61%
- 6ヶ月の変化
- 12.35%
- 1年の変化
- -38.26%
