HOFT: Hooker Furnishings Corporation
10.53 USD 0.57 (5.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HOFT hat sich für heute um -5.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.28 bis zu einem Hoch von 10.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hooker Furnishings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOFT News
- Hooker Furnishings Stock: Missing A Starting Industry Rebound (NASDAQ:HOFT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Hooker Furnishings: Downside Isn't Over Yet (NASDAQ:HOFT)
- Hooker Furnishings Reports 14% Q2 Drop
- Hooker Furnishings Cuts Costs in Q2
- Earnings call transcript: Hooker Furniture verfehlt Gewinnprognose für Q2 2025 deutlich – Aktie bricht ein/n
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q2 2025 earnings miss sparks stock drop
- Hooker Furniture: EPS verfehlt Schätzungen um 0,25 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- Hooker Furniture earnings missed by $0.25, revenue fell short of estimates
- Hooker Furniture (HOFT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- GameStop (GME) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Hooker Furnishings declares $0.23 quarterly dividend
- Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Stonegate Updates Coverage on Hooker Furniture Corporation (HOFT) Q1 FY26
- Hooker Furnishings Corporation (HOFT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q1 2025 results miss forecasts
- Operating Results Improvements Continue at Hooker Furnishings in Q1
- Hooker Furniture earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Adobe, Tesco, and more set to report earnings Thursday
- Hooker Furnishings Still Justifies A Bearish Stance (NASDAQ:HOFT)
Tagesspanne
10.28 10.84
Jahresspanne
7.34 19.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.10
- Eröffnung
- 10.65
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- Tief
- 10.28
- Hoch
- 10.84
- Volumen
- 101
- Tagesänderung
- -5.14%
- Monatsänderung
- 7.78%
- 6-Monatsänderung
- 6.58%
- Jahresänderung
- -41.43%
