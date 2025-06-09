货币 / HOFT
HOFT: Hooker Furnishings Corporation
10.37 USD 0.21 (2.07%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HOFT汇率已更改2.07%。当日，交易品种以低点10.27和高点10.89进行交易。
关注Hooker Furnishings Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOFT新闻
- Hooker Furnishings Stock: Missing A Starting Industry Rebound (NASDAQ:HOFT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Hooker Furnishings: Downside Isn't Over Yet (NASDAQ:HOFT)
- Hooker Furnishings Reports 14% Q2 Drop
- Hooker Furnishings Cuts Costs in Q2
- 胡克家具2025财年第二季度业绩低于预期导致股价下跌
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q2 2025 earnings miss sparks stock drop
- 胡克家具Q2每股收益及营收逊于预期
- Hooker Furniture earnings missed by $0.25, revenue fell short of estimates
- Hooker Furniture (HOFT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- GameStop (GME) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Hooker Furnishings declares $0.23 quarterly dividend
- Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Stonegate Updates Coverage on Hooker Furniture Corporation (HOFT) Q1 FY26
- Hooker Furnishings Corporation (HOFT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q1 2025 results miss forecasts
- Operating Results Improvements Continue at Hooker Furnishings in Q1
- Hooker Furniture earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Adobe, Tesco, and more set to report earnings Thursday
- Hooker Furnishings Still Justifies A Bearish Stance (NASDAQ:HOFT)
日范围
10.27 10.89
年范围
7.34 19.79
- 前一天收盘价
- 10.16
- 开盘价
- 10.29
- 卖价
- 10.37
- 买价
- 10.67
- 最低价
- 10.27
- 最高价
- 10.89
- 交易量
- 146
- 日变化
- 2.07%
- 月变化
- 6.14%
- 6个月变化
- 4.96%
- 年变化
- -42.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值