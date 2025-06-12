Divisas / HOFT
HOFT: Hooker Furnishings Corporation
10.28 USD 0.12 (1.18%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HOFT de hoy ha cambiado un 1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.27, mientras que el máximo ha alcanzado 10.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hooker Furnishings Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HOFT News
- Hooker Furnishings Stock: Missing A Starting Industry Rebound (NASDAQ:HOFT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Hooker Furnishings: Downside Isn't Over Yet (NASDAQ:HOFT)
- Hooker Furnishings Reports 14% Q2 Drop
- Hooker Furnishings Cuts Costs in Q2
Transcripción del informe de resultados: Los resultados de Hooker Furniture del segundo trimestre de 2025 provocan caída en bolsa
- Resultados de Hooker Furniture: pérdidas en Q2 2025 provocan caída bursátil
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q2 2025 earnings miss sparks stock drop
Hooker Furniture se quedan por debajo de 0.25$ las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
- Hooker Furniture no alcanza por 0,25$ las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
- Hooker Furniture earnings missed by $0.25, revenue fell short of estimates
- Hooker Furniture (HOFT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- GameStop (GME) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Hooker Furnishings declares $0.23 quarterly dividend
- Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Stonegate Updates Coverage on Hooker Furniture Corporation (HOFT) Q1 FY26
- Hooker Furnishings Corporation (HOFT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hooker Furniture’s Q1 2025 results miss forecasts
- Operating Results Improvements Continue at Hooker Furnishings in Q1
- Hooker Furniture earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
Rango diario
10.27 10.89
Rango anual
7.34 19.79
- Cierres anteriores
- 10.16
- Open
- 10.29
- Bid
- 10.28
- Ask
- 10.58
- Low
- 10.27
- High
- 10.89
- Volumen
- 177
- Cambio diario
- 1.18%
- Cambio mensual
- 5.22%
- Cambio a 6 meses
- 4.05%
- Cambio anual
- -42.83%
