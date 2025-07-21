Валюты / HIG
HIG: Hartford Financial Services Group Inc (The)
129.67 USD 1.82 (1.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HIG за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 129.57, а максимальная — 132.10.
Следите за динамикой Hartford Financial Services Group Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
129.57 132.10
Годовой диапазон
104.93 135.16
- Предыдущее закрытие
- 131.49
- Open
- 132.10
- Bid
- 129.67
- Ask
- 129.97
- Low
- 129.57
- High
- 132.10
- Объем
- 2.803 K
- Дневное изменение
- -1.38%
- Месячное изменение
- -1.20%
- 6-месячное изменение
- 5.61%
- Годовое изменение
- 10.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.