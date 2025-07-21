Währungen / HIG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HIG: Hartford Financial Services Group Inc (The)
131.40 USD 0.75 (0.57%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HIG hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.06 bis zu einem Hoch von 132.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hartford Financial Services Group Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HIG News
- The Hartford Insurance Group, Inc. (HIG) Presents at Barclays
- Hartford Financial Services Group stock hits all-time high at 134.94 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Hartford Financial Services Group stock hits all-time high at 132.1 USD
- AIG Q2 Earnings Beat on Higher North America Commercial Premiums
- Aflac Q2 Earnings Beat Estimates on Solid Cancer Product Sales
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- Hartford Financial Services stock price target raised to $137 from $135 at KBW
- IAK: Insurers Offer Attractive Returns After Recent Underperformance (NYSEARCA:IAK)
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- HIG Q2 Earnings Beat on Premium Growth in Business Insurance Unit
- Franklin Mutual Beacon Fund Q2 2025 Commentary
- Hartford earnings beat by $0.57, revenue fell short of estimates
- Hartford Beats Q2 Earnings Estimates
- Hartford profit surges as insurance demand, investment income climb
- Hartford Q2 2025 presentation slides: Core earnings surge 31% amid strong underwriting
- Hartford Financial Services Group rises on strong Q2 earnings beat
- Can Hartford Beat Q2 Earnings Estimates on Growing Premiums?
- Fidelity Equity-Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEIKX)
- Worried About Inflation? Old Republic Offers Protection Through Growth And Dividends
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About The Hartford Insurance Group (HIG) Q2 Earnings
- RLI Corp. (RLI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Cincinnati Financial (CINF) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Tagesspanne
130.06 132.06
Jahresspanne
104.93 135.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 130.65
- Eröffnung
- 130.48
- Bid
- 131.40
- Ask
- 131.70
- Tief
- 130.06
- Hoch
- 132.06
- Volumen
- 2.550 K
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- 0.11%
- 6-Monatsänderung
- 7.02%
- Jahresänderung
- 11.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K