HIG: Hartford Financial Services Group Inc (The)

131.40 USD 0.75 (0.57%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HIG hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.06 bis zu einem Hoch von 132.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hartford Financial Services Group Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
130.06 132.06
Jahresspanne
104.93 135.16
Vorheriger Schlusskurs
130.65
Eröffnung
130.48
Bid
131.40
Ask
131.70
Tief
130.06
Hoch
132.06
Volumen
2.550 K
Tagesänderung
0.57%
Monatsänderung
0.11%
6-Monatsänderung
7.02%
Jahresänderung
11.98%
