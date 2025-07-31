Валюты / H
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
H: Hyatt Hotels Corporation Class A
143.29 USD 2.87 (2.04%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс H за сегодня изменился на 2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 140.19, а максимальная — 143.51.
Следите за динамикой Hyatt Hotels Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости H
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- From parliament to luxury hotels, Nepal’s protest movement targeted the elite
- Hyatt Hotels Corporation (H) yatt otels Corporation Presents at 2025 BofA Gaming, Lodging & Leisure Conference - Slideshow (NYSE:H)
- This Thomson Reuters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Charles River (NYSE:CRL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- 3 Hotel Stocks to Keep an Eye on Amid Industry Headwinds
- All-inclusive hotels are once again having a moment (thanks to Gen Z)
- Hyatt Hotels Stock: It's Quite Decent, But There Are Better Options (NYSE:H)
- Why Is Soho House Stock Soaring Monday? - Soho House (NYSE:SHCO)
- Hydro One appoints interim CEO as Lebeter takes compassionate leave
- Hydro One declares quarterly dividend of $0.3331 per share
- Hyatt hotels CEO Hoplamazian sells $6.76 million in stock
- Hyatt and American quietly share viable path to elite status
- Hyatt Hotels Q2 Earnings - Hyatt Hotels (NYSE:H)
- Hyatt Q2 Earnings & Revenues Beat, System-Wide Hotel RevPAR Up Y/Y
- Compared to Estimates, Hyatt Hotels (H) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Hyatt earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Hyatt Q2 2025 presentation: Net loss amid strong room growth, shares rise
- Hyatt Hotels (H) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hyatt (H) Q2 EPS Falls 56 Revenue Up 6%
- Apple, DoorDash and Duolingo rise premarket; Eli Lilly and Airbnb fall
- Holiday Inn owner IHG’s US room revenue falls in second quarter
- Hyatt to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Hyatt Hotels (H) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- Analysts Estimate Hyatt Hotels (H) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
Дневной диапазон
140.19 143.51
Годовой диапазон
102.42 168.20
- Предыдущее закрытие
- 140.42
- Open
- 141.66
- Bid
- 143.29
- Ask
- 143.59
- Low
- 140.19
- High
- 143.51
- Объем
- 1.009 K
- Дневное изменение
- 2.04%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- 17.25%
- Годовое изменение
- -6.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.